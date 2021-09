KIJUKO: Moon Rock for Monday

× Erweitern © Barnsteiner Moon Rock for Monday

Premierenkino so weit das Auge reicht! Das 8. KIJUKO Filmfest zeigt vom 2. bis 10. Oktober 2021 wieder neun Tage lang neun großartige Kinder- und Jugendfilme – allesamt zum ersten Mal in Bremen!

Das bewegende Roadmovie für Zuschauer:innen ab 13 Jahren wurde wohl auch wegen seiner grandiosen Hauptdarsteller:innen und der atemberaubenden Kulisse des australischen Outbacks beim "Schlingel 2020" mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Zum Inhalt: Die neunjährige Monday ist sterbenskrank und wird von ihrem überfürsorglichen Vater von der Außenwelt abgeschirmt. Doch sie will sich von all den schlechten Prognosen für ihre Zukunft nicht beirren lassen. Laut den Aborigines soll es nahe des Bergs Uluru, in einem Ort namens Alice Springs, einen besonderen Mondstein geben, der Krankheiten heilen kann. Weil ihr Vater an so etwas nie glauben würde, macht sich Monday kurzerhand mit ihrem weißen Hasen allein auf die Reise ins australische Outback. Auf dem Weg trifft sie den 18-jährigen Tyler, ebenfalls auf der Straße unterwegs – jedoch aus ganz anderen Gründen. Er muss sich vor der Polizei verstecken, weil er einen Raub begangen und jemanden erschossen hat. In Monday als Begleiterin sieht er zunächst eine gute Möglichkeit für sich, in der Öffentlichkeit nicht weiter aufzufallen. Doch die gemeinsame Reise lässt die beiden Ausreißer*innen zusammenwachsen.

AUS 2020, Regie: Kurt Martin, mit Ashlyn Louden-Gamble, Aaron Jeffery, George Pullar, Karina Banno, 98 Min., engl. OmU (DF bei Schulvorstellung buchbar)

Schulvorstellungen in Absprache möglich: Mo. 4.10. bis Fr. 8.10.; 8.30 / 9.00 / 11.00 Uhr. Zu den Tickets.