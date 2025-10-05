KIJUKO: Ab morgen bin ich mutig

× Erweitern © Bernd Sahling/Zeitgeist Filmproduktion Ab morgen bin ich mutig

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Der einfühlsame Film für Zuschauer:innen ab 10 Jahren erzählt von der aufregenden ersten Liebe und den damit verbundenen Unsicherheiten: Hätte der 12-jährige Karl sich aussuchen können, in wen er sich verliebt, wäre es seine Mitschülerin Lea vermutlich nicht geworden. Denn Lea ist einen ganzen Kopf größer als Karl! Dass sie demnächst die Schule wechselt, macht es nicht einfacher. Wie soll er nur herausfinden, ob Lea ihn auch mag? Es bleibt nur noch die Projektfahrt, bei der sich Karls Klasse für einen Werkstattfilm mit dem Arbeitstitel „Verliebt“ entschieden hat. Plötzlich zeigt sich, dass Karl nicht allein ist mit seinem Problem.

Im Anschluss an die Vorstellung beantwortet Regisseur Bernd Sahling Fragen aus dem Publikum.

D 2025, Regie: Bernd Sahling, mit Jonathan Köhn, Darius Pascu, Cheyenne Aaliyah Roth, Anna Bahners, 80 Min

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)