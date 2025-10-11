KIJUKO: Das geheime Stockwerk

× Erweitern © Amour Fou Filmproduktion Das geheime Stockwerk

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Der preisgekrönte Kinderkrimi für Zuschauer:innen ab 10 Jahren ist ein Zeitreisefilm und lebendige Geschichtsstunde in einem:

Karlis Eltern haben sich in den Alpen ihren großen Traum vom eigenen Hotel erfüllt. Doch Karli ist alles andere als begeistert von dem Umzug in die Berge, zumal er nun seine Sommerferien auch noch mit Renovierungsarbeiten verbringen muss. Als er eines Tages im vierten Stock helfen soll, macht er jedoch eine unglaubliche Entdeckung: Der alte Fahrstuhl kann ihn in die Vergangenheit bringen. Er landet im Jahr 1938, als das Hotel noch in vollem Betrieb war. Dort freundet er sich mit der jüdischen Hotelgästin Hannah und dem Schuhputzerjungen Georg an...

Die Vorstellung findet in Anwesenheit von Darstellerin Marie Jung sowie Franziska Gröne vom Produktionsteam statt.

D 2025, Regie: Norbert Lechner, mit Silas John, Annika Benzin, Maximilian Reinwald, Konstantin Horn, 95 Min.

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)