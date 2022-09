KIJUKO: Sun Children

× Erweitern © MFA+ Sun Children

Der iranische Film für Zuschauer:innen ab 12 Jahren ist zugleich spannend wie ein Thriller und eine Streitschrift, in der die Rechte der Kinder eingefordert werden.

Der zwölfjährige Ali und seine Bande sind ein gutes Team. Gemeinsam trotzen sie den täglichen Herausforderungen, die das Leben als Straßenjungen im Iran an sie stellt. Um ihre Familien zu unterstützen, verdienen sie ein wenig dazu, mit kleinen Jobs oder sogar kleinkriminellen Geschäften. Eines Tages erhalten sie von einem Gangsterboss den Auftrag, einen sagenumwobenen Goldschatz zu finden, der all ihre Zukunftsträume wahrmachen könnte. Der Schatz soll auf dem Grundstück der “Sun School” liegen, erreichbar nur durch einen Tunnel vom Inneren des Gebäudes aus. Da Ali und seine Clique nicht auf den Kopf gefallen sind, melden sie sich kurzerhand bei der Schule an. Das geht relativ leicht, denn die “Sun School” ist eine Einrichtung für Straßenkinder. Jetzt müssen sie nur noch die richtige Stelle finden und graben.

IRN 2020, Regie: Majid Majidi, mit Rouhollah Zamani, Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, 99 Min., ab 12 Jahre

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 4. bis 10.10.22. ab 9, 10 oder 11 Uhr möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)