KIJUKO: Superkräfte mit Köpfchen

× Erweitern © Barnsteiner Film Superkräfte mit Köpfchen

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Das preisgekrönte Familienkino aus den Niederlanden ist eine inspirierende Geschichte über Mut, Akzeptanz und den Glauben an sich selbst für Publikum ab 8 Jahren:

Wie gerne hätte Lev Superkräfte, doch sein Leben gleicht alles anderem als dem eines Superhelden. Seit einem Sprung von der Garage ist er gehbehindert und seine übervorsichtigen Eltern wollen verhindern, dass ihm noch einmal etwas passiert. Daher lassen sie ihn nicht aus den Augen und gehen bei allen Dingen auf Nummer sicher, was Lev total nervt. Seine einzige Flucht ist ein Videospiel, in dem er selbst ein Held sein kann. Als er erfährt, dass sein Superhelden-Idol Healix, der heilende Kräfte hat, auf der diesjährigen Comic-Messe erscheinen soll, möchte er mit seinem besten Freund Ravi sofort hin. Doch seinen Eltern sind mal wieder dagegen...

NL 2024, Regie: Dylan Haegens, mit Finn Vogels, Elise Schaap, Bas Hoeflaak, 92 Min., DF

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)