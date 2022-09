KIJUKO: Tottori - Kopfüber ins Abenteuer

× Erweitern © Barnsteiner Tottori

Preisgekröntes Kinderkino aus Skandinavien mit einer spannenden Geschichte, großartigen Kinderdarstellerinnen, wunderschönen Landschaftsaufnahmen und einer Portion Einhornmagie präsentiert das Kinder- und Jugendfilmfestival für Publikum ab 6 Jahren.

Die neunjährige Vega fühlt sich in ihrer Familie oft wie die einzig Vernünftige: Ihr Papa macht dauernd irgendeinen verrückten Kram, die kleine Schwester Billie kommt ganz nach ihm und Mama kann leider nicht mit in den Sommerurlaub fahren, weil sie sich in einer Klinik vom vielen Nachdenken erholen muss. Also geht es für Vega, Billie und ihren Papa allein auf eine Wandertour durch Norwegen. So nervig die beiden manchmal sein können, der Urlaub zu dritt ist trotzdem schön und aufregend. Mit Rucksack und Zelt wandern sie entlang reißender Flüsse, durch Wälder und über Berge. Doch dann passiert ein Unfall. Mitten in der wilden Natur rutscht Papa beim Klettern in eine tiefe Felsspalte und verletzt sich am Knöchel. Die beiden Schwestern müssen nun völlig auf sich allein gestellt den ganzen Weg zurückfinden, um Hilfe zu holen.

NOR 2020, Regie: Arild Østin Ommunds & Silje Salomonsen, mit Billie Østin, Vega Østin, Mette Arnstad, 80 Min., ab 6 Jahre

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 4. bis 10.10.22. ab 9, 10 oder 11 Uhr möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)