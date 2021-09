KIJUKO: Zip & Zap und die Kapitänsinsel

× Erweitern © Barnsteiner Zip und Zap und die Kapitänsinsel

Premierenkino so weit das Auge reicht! Das 8. KIJUKO Filmfest zeigt vom 2. bis 10. Oktober 2021 wieder neun Tage lang neun großartige Kinder- und Jugendfilme – allesamt zum ersten Mal in Bremen!

Der spannende Abenteuerfilm für Zuschauer:innen ab 9 Jahren basiert auf den Kultcomics von José Escobar und war Gewinner des Europäischen Kinderfilmpreises beim Schlingel 2017. In Bremen flimmert er zum ersten Mal über eine Kinoleinwand.

Die Zwillinge Zip und Zap sind einfach zu frech für diese Welt! Mal wieder haben sie sich mit ihrem Unfug in Schwierigkeiten gebracht. Zur Strafe müssen sie einen super langweiligen Bootsausflug mit ihren Eltern machen, auf irgendeine Insel. So hatten sich die Zwillinge die Festtage nicht ausgemalt. Und alles geht auch schon wieder von Anfang an schief! Sobald die Familie auf der Insel angekommen ist, werden Zip und Zap von ihren Eltern getrennt und verirren sich in der unbekannten neuen Umgebung. Glücklicherweise können sie die Nacht bei dem seltsamen Fräulein Pam im Kinderheim verbringen. Doch am nächsten Tag wird den Jungs klar: Ihre Eltern haben sie auf der Insel ausgesetzt! Zip und Zap können es zuerst kaum glauben, doch dann versuchen sie einfach das Beste aus ihrer Situation zu machen. Warum sollte man sich den Spaß verderben lassen, wenn man stattdessen auch Abenteuer erleben kann?

E 2016, Regie: Óscar Santos, mit Teo Planell, Toni Gómez, Elena Anaya, 104 Min., DF

Schulvorstellungen in Absprache möglich: Mo. 4.10. bis Fr. 8.10.; 8.30 / 9.00 / 11.00 Uhr. Zu den Tickets.