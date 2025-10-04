KIJUKO: Zirkuskind

× Erweitern © Julia Lemke/Flare Film Zirkuskind

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Der Eröffnungsfilm erzählt wahre Geschichte der Familie Frank, die seit 200 Jahren das Zirkusleben in Deutschland prägt, und lädt das Publikum in die geheimnisvolle und faszinierende Welt des reisenden Volks zwischen den Auftritten ein und berührt mit ehrlichen Dialogen und Blicken hinter die Kulissen. Sanfte Töne, authentische Szenen und handgezeichnete Animationen veranschaulichen das Leben zwischen Magie und Realismus auf zauberhafte Weise.

Aufwachsen in der Manege, inmitten von Tieren und einer Großfamilie, die aus Akrobaten und Clowns besteht, den ganzen Tag unter der Zirkuskuppel spielen und Tricks einstudieren – welch ein traumhaftes Leben! Davon berichtet die Kinder-Dokumentation über den 10-jährigen Santino. Sein Uropa, der Zirkusdirektor, erzählt ihm von seinen Vorfahren, die seit Generationen Kunst und Unterhaltung in die Manege bringen.

Im Anschluss an die Vorstellung beantwortet Produzentin Katharina Bergfeld Fragen aus dem Publikum ab 6 Jahren.

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)