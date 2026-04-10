Kika kommt zu dir!

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Zum großen Finale des Bürgerfests rund um den Tag der Deutschen Einheit gehört die Hauptbühne auf dem Domshof den jüngsten Gästen. Das blaue Kikaninchen tanzt live vor dem Roland, Die Maus reist musikalisch durch die vier Jahreszeiten, und Ernie und Bert verwickeln ihr Publikum in lustige Buchstabengeschichten.

Unter dem Motto „Winzig groß und riesig klein!“ bringt Moderator Christian mit dem Kikaninchen Vorschulkinder in Bewegung. Gleich danach kommt der TanzTapir mit einem interaktiven Song-Quiz und zwei musikalische Nachwuchstalente bekommen ihre eigene große Bühne: Aki und Rina, die frischgebackenen Gewinner von „Dein Song 2026“, stellen ihre Titel vor und verraten, wie ein Song entsteht.

Sämtliche Vorführungen des Familienprogramms sind kostenfrei, Tickets oder Anmeldungen braucht es nicht, und Bus- und Bahnfahrten sind noch bis Mitternacht kostenfrei.

Tipp: Schon am Samstag könnt ihr eure Stars aus dem KiKA-Netzwerk in der "Bremenwelt Medien" am Martinianleger treffen und Erinnerungsfotos machen. Mit dabei sind unter anderem Kikaninchen, die Maus, Ernie und Bert sowie Bernd das Brot.