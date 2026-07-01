Kinder bauen Igelvillen

× Erweitern © Buxtehude Museum Igelhaus

Buxtehude ohne Hase und Igel? Undenkbar. Doch im echten Leben gerät der Stacheltier-Promi zusehends unter die Räder. Seit 2024 steht der Igel auf der Vorwarnstufe der Roten Liste – Nahrung und Lebensraum werden knapp.

Unter dem Motto „Platz ist in der kleinsten Hütte“ verwandeln Ferienkinder ab 8 Jahren im Buxtehude Museum schlichte Holzhäuschen in echte Igelvillen. Gemeinsam mit der Stadtjugendpflege Buxtehude und der Igelpflege Rotenburg/Wümme lädt das Museum zum kreativen Werkeln ein. Ob mit Pinsel, Holzapplikationen oder Brandmalkolben: Wie die Fassade erstrahlt, entscheiden die Kinder.

Damit das neue Domizil nicht nur hübsch aussieht, sondern funktional wird, teilt Merwel Otto-Link, Vorsitzende der Igelpflege Rotenburg, ihr Fachwissen vor Ort.

Als Highlight für den eigenen Garten stehen die gestalteten Futterhäuser direkt nach der Aktion im Museum zum Verkauf – oder ab dem Herbst im Rotenburger Igelkrankenhaus. Ein Standard-Futterhaus kostet 50 Euro. Wer die ehrenamtliche Arbeit der Igelpflege mit einer zusätzlichen Spende für die Unikate unterstützen möchte, kann den Betrag frei aufstocken.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per Mail an stadtjugendpflege@stadt.buxtehude.de.