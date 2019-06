Kinderbreminale

× Erweitern © Mister Smiss Breminale 2019

Am Freitag gibt es auf der Kinderbühne im Luftschloss auf der Altmannshöhe von 14 bis 15 Uhr Tanzshows, im Anschluss spielt das Figurentheater Mensch, Puppe sein Stück Aschenputtel, ab 16 Uhr legt ein Bremen-Vier-DJ in der Kinderdisco auf und von 17 bis 18 Uhr zeigt Mister Smiss eine spannende Zaubershow zum Mitmachen.

Im Zwergendorf hinter der Kunsthalle kann von 14 bis 18 Uhr getanzte werden, es werden Instrumente gebaut, eine Zirkus-Manege und Seifenblasenzauber laden zum Mitmachen ein.

Auf der Kinderwiese am Deich wird an der Holzbaustelle gehämmert und im Camp Utopia entstehen an mehreren Mitmachstationen Blumenkränze, Makramees, Bienenwachstücher, DIY-Limo und coole "Message in a bottle"-Festival-Postkarten.

Das Programm ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet der Eintritt ist frei.