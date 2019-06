× Erweitern © concept bureau UG Kinderbreminale Holzbaustelle

Am Samstag gibt es auf der Kinderbühne im Luftschloss auf der Altmannshöhe von 14 bis 15 Uhr Tanzshows, im Anschluss Yoga, Riesenseifenblasen und ein Konzert mit BRASSeria ab 16 Uhr.

Im Zwergendorf und Zirkuszelt hinter der Kunsthalle kann von 14 bis 18 Uhr mit der BUND-Jugend die Welt gerettet werden, die Bremer Philharmoniker, eine Zirkus-Manege und Seifenblasenzauber laden zum Mitmachen ein.

Auf der Kinderwiese am Deich wird an der Holzbaustelle gehämmert und im Camp Utopia entstehen an mehreren Mitmachstationen Blumenkränze, Makramees, Bienenwachstücher, DIY-Limo und coole "Message in a bottle"-Festival-Postkarten.

Das Programm ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet der Eintritt ist frei.