Kinderbreminale

Am letzten Breminaletag lädt die Musikschule Bremen auf der Kinderbühne im Luftschloss auf der Altmannshöhe von 14 bis 15 Uhr zum Mitmachkonzert ein, im Anschluss macht Valerie Yoga mit den Kindern, ein Riesenseifenblasenkünstler zeigt, was er drauf hat, von 16 bis 17 Uhr spielt Johannes Stankowski ("Tausend schöne Dinge") live und zum Abschluss gibt's musikalische Früherziehung mit Klin Klong.

Im Zwergendorf und Zirkuszelt hinter der Kunsthalle laden Dosenwerfen, Klangträume und Seifenblasenzauber zum Mitmachen ein.

Auf der Kinderwiese am Deich wird an der Holzbaustelle gehämmert und im Camp Utopia entstehen an mehreren Mitmachstationen Blumenkränze, Makramees, Bienenwachstücher, DIY-Limo und coole "Message in a bottle"-Festival-Postkarten.

Das Programm ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet der Eintritt ist frei.