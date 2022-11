Kinder Chor West

Der Kinderchor "Chorflakes" richtet sich an Teilnehmer:innen ab 6 Jahren, die Freude am Singen haben. Es ist inzwischen bekannt, wie wichtig es ist, die Kinderstimme schon früh zu pflegen und behutsam aufzubauen. Deshalb wird in der Chorprobe nicht nur gesungen, sondern auch spielerisch an Körperhaltung, Atmung und Stimme gearbeitet.

Die Proben finden in der Nikolaikirche (Ritterhuder Heerstraße 3) statt.