Kinder. Die Gegenwart der Zukunft

Mit der Auszeichnung „UNICEF-Foto des Jahres“ prämiert UNICEF Deutschland seit dem Jahr 2000 Fotos und Fotoreportagen, die die Lebensumstände von Kindern weltweit auf herausragende Weise dokumentieren. Die Fotos zeigen den Alltag von Kindern und Jugendlichen in sehr schwierigen Lebenssituationen: im Krieg, in materieller oder seelischer Not, nach Naturkatastrophen, aber auch Momente des Glücks und der Lebensfreude.

Die Ausstellung präsentiert bis zum 27. August die Bilder der Gewinner:innen seit Beginn des Wettbewerbs.