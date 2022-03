Kinder fragen einen Astronauten

× Erweitern © ESA/Universum Bremen Thomas Reiter, Up to Space

Wie fühlt sich ein Raketenstart an? Kann man in der Schwerelosigkeit Suppe essen? Und was ist, wenn man im Weltall plötzlich Heimweh hat? All das können nur echte Astronautinnen und Astronauten so richtig beantworten. So wie der ehemalige Raumfahrer Thomas Reiter, der eine Stunde lang die Fragen neugieriger Kinder im Rahmen der Sonderausstellung Up to Space beantwortet.

1995 flog Thomas Reiter das erste Mal ins All, und 2006 gehörte er ein halbes Jahr lang zur Besatzung der Internationalen Raumstation ISS. Entsprechend viel weiß er vom Leben und Arbeiten im Weltraum zu berichten! In gemütlicher Atmosphäre können Kinder ihn im Universum mit ihren Fragen löchern.

Wer möchte, kann Fragen schon vorab per E-Mail an kinderfragen@universum-bremen.de senden und mit etwas Glück zwei Eintrittskarten für das Science Center gewinnen.

Die Teilnahme ist im Tagesticket enthalten, das unter 0421-33 46-0 reserviert wird. Für Personen ab 16 Jahren gilt die 3G-Regel sowie eine zusätzliche Maskenpflicht für alle Gäste ab 6 Jahren.