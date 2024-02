Juhuuu, Besuch! vom Seenotretter

× Erweitern © Die Seenotretter DGzRS Die Seenotretter DGzRS

In der Reihe mit Menschen aus faszinierenden Berufen lässt sich diesmal Seenotretter Alexander Rosenfeld Löcher in den Bauch fragen. Der Rettungsengel der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist bei jedem Wetter auf Nord- und Ostsee unterwegs und berichtet von seinen spannenden und gefährlichen Einsätzen.

Geraten Schiffe und ihre Besatzungen auf Nord- und Ostsee in Not, sind die Seenotretter im Einsatz – rund um die Uhr. Was genau passiert bei solch einem Rettungseinsatz eigentlich, mit welchen Gefahren muss man auf See rechnen und wie viele Menschen haben die Seenotretter bereits gerettet? Wie fühlt es sich an, wenn man bei einem Notruf nachts aufs stürmische Meer hinaus muss? Welcher Einsatz war am gefährlichsten? Und haben die Seenotretter schon mal einem Tier oder einer berühmten Person das Leben gerettet?

Neugierige Kinder erhalten die Antworten in der Reihe "Juhuu, Besuch!" aus allererster Hand und dürfen auch originale Ausrüstungsgenstände wie die professionelle Rettungsweste oder den Überlebensanzug betrachten und mithilfe spannender Kurzfilme ganz bildlich in die Welt der Seenotretter eintauchen.

Fragen können auch schon vorab als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de gestellt werden!

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten, eine vorherige Reservierung unter 0421-33460 ist erforderlich.