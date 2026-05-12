× Erweitern © Kultur vor Ort Werkschau Kinder haben Rechte, Kinder- und Jugendatelier Roter Hahn

Das Kinder und Jugendatelier zeigt in seiner Ausstellung Werke von Kindern der zweiten Klassen aus den Schulen Halmer Weg und Fischerhuder Straße. Thematisch setzten sie sich im ersten Halbjahr 2026 mit den Kinderrechten auseinander, insbesondere mit der Fragestellung: „Was möchte ich gerne lernen?"

Schwimmen, Ballett, Karate, Italienisch und Türkisch sprechen und schreiben, fliegen, zaubern, Gitarre spielen, schnell lesen oder auch Glasblasen... In Echtkörpergröße, auf 3Quader/Papphocker wurden die „Lernwünsche" als Selbstdarstellungen gemalt. Die Körper lassen sich drehen und/oder wieder neu kombinieren.

Zur Eröffnung am 26. Juni um 16 Uhr gibt es ein Mitmachprogramm sowie eine Eröffnungsrede von Staatsrätin Carmen Emigholz.

Die Ausstellung ist bis zum 28. August geöffnet und kann in der Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr zu den Öffnungszeiten des Café Brand (pausiert teilweise in den Ferien) besucht werden.