Expand © Tim Lachmann Kinder haben Vorrang

Heute verwandelt sich die Liegnitzstraße in Gröpelingen in eine bunte Spiel- und Feiermeile. Die Straße ist für den Autoverkehr gesperrt, sodass Kinder und Familien ungestört spielen und feiern können. Anlässlich des Weltkindertages geht es darum, die Rechte von Kindern zu stärken. Besonders die Rechte von Kindern im Straßenraum finden nach wie vor viel zu wenig Beachtung. Oft versperren parkende Autos Kindern die Sicht auf dem Schulweg, das Überqueren von Straßen wird durch rücksichtsloses Verhalten von PKW-Fahrer:innen immer gefährlicher, und es gibt erschreckend wenige Orte, an denen Kinder Rad fahren üben und spielen können.

An diesem Sonntag wird im Liegnitzquartier und in vielen anderen Orten in Bremen alles anders – dann haben Kinder Vorrang und dürfen nach Herzenslust rollern, skaten, laufen und mehr.Auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten – bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen wird die Straße zum Treffpunkt für alle Generationen.

Rund um den Treff im Liegnitzquartier gibt es zahlreiche Spielangebote, Mitmachaktionen und Musik. Der Spielecontainer ist geöffnet, und verschiedene Initiativen aus dem Stadtteil stellen sich und ihre Arbeit vor.

Der Eintritt ist frei.