Kinder-Halloweendisco

× Erweitern © Bürgerhaus Mahndorf Kinder-Faschings-Disco

Hier wird getanzt, gespielt und zu den neuesten Hits abgerockt. Zum krönenden Abschluss gibt's die legendäre Karaokeshow.

Ob Monster, Gespenster, Kürbis, Prinzessin, Superheld oder Einhorn – bei der Kinderdisco ist jedes Kostüm willkommen und wird gefeiert!

Tickets: 3 € pro Kind. Gruppen ab 10 Personen zahlen nur 2 € pro Person – und jede Gruppe darf von einer Begleitperson begleitet werden.

Also: Kostüm aussuchen, Freunde einpacken und ab aufs Parkett für eine unvergessliche Faschings-Party!