Kinder-Halloweendisco
-
Bürgerhaus Mahndorf Mahndorfer Bahnhof 10, 28307 Bremen
© Bürgerhaus Mahndorf
Kinder-Faschings-Disco
Hier wird getanzt, gespielt und zu den neuesten Hits abgerockt. Zum krönenden Abschluss gibt's die legendäre Karaokeshow.
Ob Monster, Gespenster, Kürbis, Prinzessin, Superheld oder Einhorn – bei der Kinderdisco ist jedes Kostüm willkommen und wird gefeiert!
Tickets: 3 € pro Kind. Gruppen ab 10 Personen zahlen nur 2 € pro Person – und jede Gruppe darf von einer Begleitperson begleitet werden.
Also: Kostüm aussuchen, Freunde einpacken und ab aufs Parkett für eine unvergessliche Faschings-Party!