Kinder-Halloweendisco

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Bürgerhaus Mahndorf Mahndorfer Bahnhof 10, 28307 Bremen

Hier wird getanzt, gespielt und zu den neuesten Hits abgerockt. Zum krönenden Abschluss gibt's die legendäre Karaokeshow.

Ob Monster, Gespenster, Kürbis, Prinzessin, Superheld oder Einhorn – bei der Kinderdisco ist jedes Kostüm willkommen und wird gefeiert!

Tickets: 3 € pro Kind. Gruppen ab 10 Personen zahlen nur 2 € pro Person – und jede Gruppe darf von einer Begleitperson begleitet werden.

Also: Kostüm aussuchen, Freunde einpacken und ab aufs Parkett für eine unvergessliche Faschings-Party!

Info

Bürgerhaus Mahndorf Mahndorfer Bahnhof 10, 28307 Bremen
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