Kinder Halloween

Im Oktober wird's ganz schön gruselig: Der Park verwandelt sich in eine schaurig-schöne Welt mit magisch leuchtenden Wegen, Feuerschalen, Grusellabyrinth und gespenstischer Deko.

An den Wochenenden lädt der Park unter dem Motto Gruseln ohne Grauen zu einem familienfreundliche Halloweenerlebnis ein. Das gesamte Gelände erstrahlt in einem magischen Licht und lädt kleine Hexen, Vampire oder Werwölfe zum Entdecken ein. Schon am Eingang wartet auf alle die "Süßes oder Saures" rufen eine kleine Überraschung. Im Park gibt es dann Mitmachstationen mit Kürbismalen und einer Halloween-Modenschau. Wer noch nicht das passende Make-up zu seinem Kostüm hat, kann sich beim Kinderschminken noch den letzten Schliff verpassen lassen.

Viele Fahrattraktionen haben an den Wochenenden bis in die Abendstunden geöffnet und sorgen für jede Menge Spaß und Nervenkitzel.

Eintritt: ab 19,50 Euro, Familie ab 99,50 Euro