Hier dürfen kleine Vampire, Hexen und Gespenster ausgelassen feiern: Die Disco bei Ritterhude lädt zur großen Kinder-Halloween-Party ein. Von 14 bis 18 Uhr sorgen DJ, Kinderdisco, Konfetti und jede Menge Musik für Partystimmung.

Dazu gibt es Waffeln, Kuchen, Pommes und Nuggets. Die Veranstaltung ist rauch- und alkoholfrei und richtet sich ausdrücklich an Familien. Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig ein Vorverkaufsticket sichern, da der Einlass begrenzt ist.

Tickets kosten für Kinder 4, für erwachsene Begleitpersonen 5 Euro und können hier online gebucht werden.