Das Seminar für Teilnehmende ab 16 Jahren beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedürfnisse und Rechte auf eigenständige Mobilität Kinder im öffentlichen Raum haben. Aspekte können je nach Interesse der Teilnehmerschaft sein: Warum sind Kinder im Verkehr benachteiligt und was lässt sich dagegen tun? Was ist eine Spielstraße und wie lässt sie sich einrichten? Wofür ist Schulwegplanung sinnvoll und was ist dafür der Rahmen? Was für konkrete Möglichkeiten gibt es, Schulwege sicherer zu gestalten? Zum Beispiel sichere und freie Geh- und Fahrradwege, Querungsmanagement und Tempolimits. Was sind Schulstraßen ohne Elterntaxis und wie lassen sie sich einrichten?

Es referiert der Jurist Dr. Olaf Dilling.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16. bis 22.9.) statt.