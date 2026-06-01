Kinder im Straßenraum

× Erweitern © Kultur vor Ort Temporäre Spielstraße Bromberger

Autos, Fahrräder, Busse – und mittendrin Kinder. Wem gehört die Straße eigentlich? Und wie können Mädchen und Jungen sicher, selbstständig und mit Freude unterwegs sein? Genau dieser Frage widmet sich der Fachtag für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Vereine, Initiativen und alle, die sich für eine lebenswerte und kindgerechte Stadt einsetzen möchten.

Einen Nachmittag lang diskutieren Fachleute, Initiativen und Interessierte darüber, wie Straßen kinderfreundlicher gestaltet werden können, warum eigenständige Mobilität für die Entwicklung so wichtig ist und ob Straßen nicht manchmal auch wieder Spielräume sein dürfen.

Mit dabei sind unter anderem die Kindheits- und Spielraumexpertin Dr. Christiane Richard-Elsner sowie Sandra Conrad-Juhls vom VCD Bremen. Auch lokale Initiativen wie „Sichere Wege für Kinder“ und das Netzwerk Sicherer Schulweg bringen ihre Erfahrungen ein.