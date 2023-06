× Erweitern © kinder Joy of Moving kinder Joy of Moving mini tour

Mit Radfahrtraining, einer Bike Parade und dem Laufradrennen begeistert die Tour auf ihrer Deutschland-Tournee Kinder für das Radfahren und motiviert sie für mehr Sport und Bewegung im Alltag. Vom 23. bis zum 27. August ist sie mit spannenden Aktionen für 2- bis 12-jährige Kinder in Bremen am Start.

In der Überseestadt können die Kids dann den ganzen Tag in einer großen Fahrrad-Erlebniswelt an unterschiedlichen Modulen ihre Fähigkeiten im Radfahren austesten und unter professioneller Anleitung verbessern. kinder Joy of Moving-Botschafter und Rad-Legende Jens Voigt wird als Experte in der Fahrrad-Erlebniswelt den Kids unter anderem Hilfestellung für den sicheren Umgang mit dem Fahrrad geben.

Highlight des Tages wird die Bike Parade, bei der alle 6- bis 12-Jährigen von 15.05 bis 15.25 Uhr an der Seite von Jens Voigt und gemeinsam mit vielen anderen Kids in einem Rundkurs auf der Strecke fahren, auf der wenig später ihre Idole von der Elite unterwegs sein werden. Alle teilnehmenden Kinder erhalten zudem ein exklusives Radtrikot.

Kinder zwischen 2 und 5 Jahren können sich im Anschluss (15:30 bis 15:45 Uhr) beim Laufradrennen auf den letzten 100 Metern der Profistrecke beweisen. Im Ziel erwartet jedes Kind eine Überraschung.

Die Teilnahme an der „kinder Joy of Moving mini tour“ ist kostenlos. Für die Bike Parade und das Laufradrennen ist eine Anmeldung auf der Internetseite erforderlich. Hier sind auch weitere Infos zu finden.