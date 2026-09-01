× Erweitern © Meermaid Art Kinder Krakel Club

Im Schnupperkurs dürfen Kinder von 5 bis 9 Jahren krakeln, klecksen, kleben, ausprobieren und einfach schauen, was passiert!

Der Kinder Krakel Club vom Atelier Meermaid Art kommt in die Kunstfabrik und lässt Kinder eine besondere Art des Malens kennenlernen: ohne Vorlage, ohne richtig oder falsch und ohne Leistungsdruck.

Mit ungewöhnlichen, intuitiven Malspielen gibt Kursleiterin Andrea kreative Impulse, die neugierig machen und zum eigenen Tun einladen. Die Kinder entscheiden selbst, was daraus entsteht. Farben, Pinsel, Papier und verschiedene Materialien stehen bereit und dürfen ausprobiert, kombiniert und verwandelt werden.

Vielleicht wird aus einem Klecks ein Monster, aus einem Zufall ein Gesicht oder aus einer Idee etwas völlig anderes. Alles ist erlaubt – denn im Kinder Krakel Club geht es ums Entdecken, Ausprobieren und die Freude daran, selbst etwas entstehen zu lassen.

Die Teilnahme am zweistündigen Schnupperkurs kostet 20 Euro inklusive Materialien, die Anmeldung erfolgt bei Andrea Christiane Spring, per Telefon oder Mail.