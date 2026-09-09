Krakeln ohne Plan

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Was passiert, wenn man beim Malen einfach mal alle Erwartungen über Bord wirft? Beim Schnupperkurs von Meermaid Art sind Kids von 10 bis 14 Jahren eingeladen, mit Farben und verschiedenen Materialien zu experimentieren und ihre eigenen Ideen auf Papier zu bringen.

Dafür gibt es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung und kein Bild, das nachgemalt werden soll. Stattdessen gibt es intuitive Malspiele mit ungewöhnlichen Impulsen. Mal entstehen dabei Figuren oder Gesichter, mal Collagen oder Wortbilder. Und manchmal entwickelt sich ein Bild einfach in eine völlig unerwartete Richtung.

Die Teilnehmer:innen dürfen ausprobieren, verändern, verwerfen und weitermachen. Nicht das perfekte Ergebnis zählt, sondern die eigene Idee und die Freude am kreativen Prozess.

Was passiert, wenn man beim Malen einfach mal alle Erwartungen über Bord wirft?

Die Teilnahme am zweistündigen Schnupperkurs kostet 20 Euro inklusive Materialien, die Anmeldung erfolgt bei Andrea Christiane Spring, per Telefon oder Mail.