Kinder-Kunstwerkstatt

In den Osterferien verwandelt sich das Bürgerhaus in ein Kunstatelier. Inspiriert von einem Besuch im Kunstmuseum experimentieren 6- bis 12-Jährige selbst mit verschiedenen Materialien, Farben und Formen und probieren sich aus. Von Acrylmalerei und Enkaustik bis hin zur Herstellung von Skulpturen aus Gips, Ton und weiteren Materialien ist alles möglich. Aus den entstandenen Werken der jungen Künstler:innen entsteht zum Ende der Woche eine Ausstellung, welche im Anschluss an das Ferienprogramm im Bürgerhaus zu sehen ist.

Die Kinder werden täglich vom 18. bis zum 22. März betreut. Die Kosten belaufen sich auf 65 Euro inklusive Mittagessen (Geschwisterkinder 55 Euro). Die Teilnahmegebühr für Kinder aus dem Ortsteil Hemelingen (PLZ 28309) beträgt 35 Euro (Geschwisterkinder 25 Euro).

Anmeldungen nimmt das Bürgerhaus Hemelingen wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegen.