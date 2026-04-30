× Erweitern © Universum® Bremen Wissenskiosk, Universum Bremen

Der Kinder-Lebens-Lauf ist 16. April am Brandenburger Tor in Berlin gestartet und endet im Europa-Park Rust. Auf über 7.000 Kilometern macht er an rund 130 Stationen Halt. Am 9. Mai wird die Engels-Fackel – das Symbol der bundesweit größten Inklusionskampagne – in Bremen weitergereicht. Im St. Pauli Hof vom Theater Bremen macht die Aktion auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien aufmerksam.

Los geht es ab 14 Uhr mit einem besonderen Auftakt: Der Wissenskiosk vom Universum Bremen bringt interaktive Experimente rund um das Thema Sinne auf den Theaterhof. Hier darf ausprobiert, getüftelt und gestaunt werden.

Um 15:30 Uhr folgt die offizielle Fackelübergabe mit Beteiligten aus Kultur, Wissenschaft und dem Bundesverband Kinderhospiz e.V. sowie betroffenen Familien.

Direkt im Anschluss um 16 Uhr feiert das Stück Mondhasen Premiere im Jungen Theater.

Ziel ist es, auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass es dabei vor allem um Begleitung, Unterstützung und gemeinsame Lebenszeit geht.