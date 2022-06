Kinder machen Kunst

Schleifen, raspeln, klecksen: Selbst etwas erschaffen ist einfach toll und macht Spaß! In der Papierwerkstatt stellen 6- bis 12-jährige Ferienkinder ihr Papier selbst her - ein echtes Upcycling-Projekt, das er Umwelt hilft. Staubig wird es wieder in der Steinwerkstatt - aus Yton meißeln und raspeln sie tolle neue Kunstwerke. Jeden Morgen geht es nach eine Runde gemeinsamen Spiel in die Werkstätten.

Das zweitägige Ferienprogramm findet am 14. und 15. Juli beziehungsweise am 19. und 20. Juli statt. Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung unter buero.immanuel-walle@kirche-bremen.de.