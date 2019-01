Kinder philosophieren

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 14 Jahren erkunden die Dauerausstellung oder die jeweiligen Sonderausstellungen und finden sich anschließend zu philosophischen Reflexionen über das Gesehene zusammen.

Ein Team aus Pädagoginnen und Philosophinnen leitet den Kurs gemeinsam an. Der erste Termin des neuen Kurses findet am 16. Februar um 11 Uhr statt und kann auch als Schnupperstunde genutzt werden.

Der Kurs umfasst insgesamt fünf Veranstaltungen an den Terminen 16. Februar, 16. März, 24. April, 25. Mai, 22. Juni jeweils von 11 bis 12 Uhr. Zum Abschluss bekommen alle Nachwuchs-Philosophen ein Zertifikat. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos. Anmeldungen bitte an Waltraud Bagge, jaspersclub.oldenburg@gmx.de.