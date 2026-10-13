Kinder schreiben Zukunft

Wie könnte ein klimafreundliches und lebenswertes Bremen im Jahr 2038 aussehen? Was wünschen sich Kinder für die Welt von morgen? In einer kreativen Schreibwerkstatt der Klimaschutzagentur energiekonsens sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren eingeladen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, eigene Ideen zu entwickeln und ihre Vorstellungen einer lebenswerten Zukunft in Geschichten zu verwandeln. Unter der Anleitung von Annemarie Herms-Buerhop entwickeln die Teilnehmenden positive Zukunftsszenarien und bringen ihre Vorstellungen in kleinen Geschichten und Texten zum Ausdruck.

Das kostenlose Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe „Endlich Freitag!“. Unter wechselnden Themen können Kinder immer am Freitag in der Kinderbibliothek forschen, spielen, basteln und vieles mehr.

Um eine Anmeldung wird gebeten.