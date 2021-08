Kinder spielen Theater

Mädchen und Jungen zwischen 8 und 11 Jahren bringen in der zweiten Herbstferienwoche gemeinsam ein Theaterstück auf die Bühne. Sie lernen dabei alles, was dazu gehört. Musikalische und tänzerische Elemente unterstützen das Spiel und gelernte Dialoge erweitern die sprachliche Kompetenz. Eine Aufführung wird es am letzten Workshoptag geben. Das Thema wird zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert.

Die Ferienbetreuung findet von Montag bis Freitag täglich von 9 bis 14 Uhr statt und kostet 60 Euro nach Anmeldung.