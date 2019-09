Kinder stark machen

Gesucht in Bremen Nord: Das Patenschaftsprogramm mitKids sucht Patinnen und Paten, die sich ehrenamtlich um Kinder in herausfordernden Lebenssituationen kümmern.

Die mitKids Aktivpatenschaften vermitteln Patinnen und Paten für Kinder zwischen zwei und neun Jahren, die zum Beispiel aufgrund einer belasteten familiären Situation besondere Zuwendung brauchen. Kinder, die eine weitere erwachsene Bezugsperson gut gebrauchen können und durch liebevolle Bindung, Zeit und Freude gestärkt werden.

Bislang sind die meisten mitKids-Tandems in zentraleren Stadtteilen wie Walle, Schwachhausen und dem Steintor/Ostertor unterwegs. In Vegesack, Burglesum und Blumenthal ist der Bedarf an Patinnen und Paten allerdings ebenfalls groß.

Interessenten sind herzlich zum unverbindlichen, selbstverständlich kostenlosen Informationsabend eingeladen.