Kinder(t)räume - Kinder gestalten eine Wohnung

Im Zuge eines umfassenden Umbaus des Breitenbachhofes in Gröpelingen stehen aktuell mehrere Wohnungen leer. Die Wohnungsbaugenossenschaft ESPABAU hat dem Martinsclub eine dieser Wohnungen zur Realisierung eines Ferienangebotes zur Verfügung gestellt. Im Ferienkurs tauchen die 7- bis 11-jährigen Teilnehmer:innen kreativ und experimentell in die Welt der Innenarchitektur ein. So haben sie die Möglichkeit, die Wohnung farblich zu gestalten, selber Möbel zu bauen und einen von Kindern erdachten Ort zu schaffen. Der Fantasie und dem Tatendrang sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Neben dem künstlerischen spielt auch der inklusive Aspekt eine Rolle: Kinder mit und ohne Beeinträchtigung können in diesem Projekt gemeinsam tätig werden, miteinander Zeit verbringen und sich begegnen.

Der kostenlose Kurs findet täglich vom 18. März bis zum 21. März statt. Um eine Anmeldung wird gebeten.