Kinder trauern anders

Der Workshop richtet sich an alle, die im beruflichen Kontext mit trauernden Kindern in Kontakt kommen, wie z. B. Lehrerïnnen, Erzieherïnnen, Polizisïnnen oder Feuerwehrkräfte. Hier erhalten Fachkräfte einen Einblick in die ressourcenorientierte Begleitung trauernder Kinder. Den Teilnehmenden werden die Grundlagen der Trauerbegleitung, insbesondere praktische Handreichungen in der Begegnung mit Kindern in Trauer, vermittelt.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter bildung@trauerland.org oder 0421-69 66 7219.