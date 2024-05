Bernstein – Gold der Küste

Zusammen mit der Kinder-Uni Freiburg lädt das Natureum alle Kinder ab 5 Jahren zur Kinder-Uni ein. Bernstein fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Die Mädchen und Jungen lernen die Geschichte des „Goldes der Küste“ kennen sowie mögliche Fundorte an der Elbe oder auf Helgoland. Außerdem schleifen sie unter fachkundiger Anleitung einen Rohbernstein zu einem Schmuckstück. Mit etwas Glück enthält er Inklusen – Einschlüsse von Insekten oder Pflanzenteilen – und bildet so ein Fenster in längst vergangene Zeiten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird empfohlen.