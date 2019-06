Kinder-Uni: Heimische Waldtiere

Wer wohnt in Feld und Wald?

Vielfach kennen Kinder die Wildtiere unserer Heimat nur aus dem Fernsehen oder aus Comics. Welche Wildtiere leben überhaupt in unserer Umgebung? Wer kennt Mauswiesel, Waldohreule, Marderhund, Waschbär und Nutria und hat sie sogar aus der Nähe gesehen? Mit dem Lernort Natur mobil und seinen Präparationen könnt ihr all diesen Tieren gefahrlos näherkommen und in interessanten Spielen die Natur entdecken. Anschließend könnt ihr das Erlebte in einem lustigen Quiz überprüfen und das Wild- und Wald-Kinder-Diplom mit nach Hause nehmen.

Bitte denkt an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Die Teilnahme beträgt 12 Euro inkl. Museumseintritt und richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Und nun schnell zur Anmeldung