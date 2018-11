Theaterkurs

Kinder ab 6 Jahren, die Lust haben sich zu bewegen und in verschiedene Rollen zu schlüpfen. können in diesem Kurs mit kleinen Improvisationen ihre Ideen und Kreativität ausleben. Sie spielen mit ihrer Stimme und Sprach, erforschen wie sich ein Dieb, ein König ein Bär oder eine Katze bewegen und was man alles mit den Händen erzählen kann, um schließlich ihre eigenen Geschichten zu erfinden und auf die Bühne bringen.

Der Kurs findet fortlaufend donnerstags statt, der Einstieg ist jederzeit möglich und die Anmeldung erfolgt telefonisch oder an vivi.kaarow@web.de.