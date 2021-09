× Erweitern © Leila, 14 Jahre Kinder zeichnen Corona

Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sammelte das Schulmuseum Bremen Zeichnungen, Fotos oder Collagen von Kindern und Jugendlichen zum Thema Corona. Sie sollten Gedanken, Erfahrungen und Gefühle zu dieser Krise aus ihrer eigenen Perspektive formulieren. Viele Lehrkräfte unterstützen den Aufruf zur Teilnahme, es entstanden Beiträge von Bremer Schülern und Schülerinnen von Klasse 1 bis Klasse 12. Grundschulkinder zeichneten zum Beispiel die Viruskugel als zähnefletschendes Kugelmonster oder nahmen die ersten Hamsterkäufe als Cartoon aufs Korn. Andere Beiträge verbildlichen das Erlernen der AHA-Regeln, Ängste oder den Tagesablauf im Homeschooling.

Aus über 500 Zeichnungen und Fotografien, die dem Schulmuseum geschickt wurden, hat es 100 Zeichnungen ausgewählt, die vom 1. September bis 26. Oktober 2021 in der Zentralbibliothek im Original präsentiert werden. Außerdem sind viele weitere Beiträge digital zu sehen.

Am 23. September um 16:30 Uhr würdigt das Schulmuseum die Beiträge mit einer Preisverleihung im Festsaal der Bürgerschaft. Wer an der Preisverleihung teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter 0421-6962330 oder frauke.hellwig@schulverwaltung.bremen.de an. Es gelten die 3G-Regeln.

Die Ausstellung ist während der Besuchszeiten der Zentralbibliothek geöffnet, der Eintritt ist frei.