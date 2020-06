Kinderatelier

× Erweitern Ferien im Apfelkulturparadies

Beim Sommerferienprojekt verwandeln 6- bis 12-Jährige Apfelbäume in Kunstobjekte, fertigen Feuerskulpturen an, fotografieren mit der Sonne und bauen und zeichnen lange Fahnenwipfel, die sie im Apfelkulturparadies wehen lassen. Weiterhin haben sie genügend Zeit das Baumhaus zu erobern, sich in der Wildnis eine Höhle zu bauen oder einfach den Ameisen beim Arbeiten zuzuschauen. Erwachsene Bezugspersonen sind willkommen.

Das Angebot ist kostenlos und findet bis zum 24. Juli statt. Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail bei Kultur vor Ort wird benötigt.