Jeden Monat entdecken Kinder ab 6 Jahren unter dem Motto Kleckse, Kunst und Abenteuer die Kunst in den Museen Böttcherstraße. Jetzt kommen die Workshops zu den Kindern in die Stadtteile:

Die Böttcherstraße kennt doch jedes Kind in Bremen, oder? Aber dass es hier gleich zwei Museen gibt, die viele spannende Geschichten in sich hüten und schöne, kuriose und einmalige Dinge ausstellen, hat noch nicht alle Ecken in Bremen erreicht. Dem schaffen die Museen Böttcherstraße mit dem Projekt „Kinderatelier on Tour“ Abhilfe. Im Herbst und Winter 2022/23 reisen sie in die Stadtteilbibliotheken in Osterholz, in der Vahr und in Huchting, um dort gemeinsam nachtmittags mit den Kindern kreativ zu werden.

An einem Folgetermin im Anschluss an die kreativen Nachmittage in den Stadtteilbibliotheken sind die Kinder mit ihren Eltern, Nachbarn oder Großeltern eingeladen, die originalen Kunstwerke in den Museumsräumen bei einer kostenlosen Familienführung hautnah zu erleben: Alle Kinder, die beim „Kinderatelier on Tour“ teilnehmen, erhalten je 2 Freikarten für erwachsene Begleitpersonen für eine anschließende Familienführung in den Museen Böttcherstraße (Daten werden vor Ort vereinbart) sowie Fahrkarten für die Nutzung des Bremer ÖPNV inkl. Anfahrtsbeschreibung.

Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich an Kinder von 6 bis 10 Jahren.

Zu den Terminen in Osterholz; Termine für das Kinderatelier on Tour in Huchting folgen.