Kinderaufnahmetag für die Einschulung 26/27

Eine Lehrkraft begleitet die Kinder aufmerksam beim Probeunterricht. Parallel wird mit den Eltern die Entwicklungsgeschichte ihres Kindes besprochen und offene Fragen geklärt. Pro Durchgang sind 4 bis 5 Kinder zu Gast.

Eltern sollten ca. 2 Stunden für den Tag einplanen. Die genaue Uhrzeit wird nach Anmeldung mitgeteilt, die telefonisch und per E-Mail möglich ist.

