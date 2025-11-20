Kinderaufnahmetag für die Einschulung 26/27
Tobias-Schule Bremen Rockwinkeler Landstr. 41-43, 28355 Bremen
Eine Lehrkraft begleitet die Kinder aufmerksam beim Probeunterricht. Parallel wird mit den Eltern die Entwicklungsgeschichte ihres Kindes besprochen und offene Fragen geklärt. Pro Durchgang sind 4 bis 5 Kinder zu Gast.
Eltern sollten ca. 2 Stunden für den Tag einplanen. Die genaue Uhrzeit wird nach Anmeldung mitgeteilt, die telefonisch und per E-Mail möglich ist.
