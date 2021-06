Kinderballett ab 7

× Erweitern Ballettschule Pirouette Kinderballett

Kinder von 7 bis 9 Jahren trainieren dienstags und mittwochs in der privaten Fachschule für Klassischen Tanz von Virginia Antonescu in der Berliner Freiheit. Neueinsteiger:innen können nach Anmeldung kostenlos in den Balletttanzkurs reinschnuppern.

Tanzpädagogin und Choreographin Virginia Antonescu bietet Kurse für alle Altersstufen an zwei Standorten, in der Vahr und in Bremen Nord.

Zu Beginn wird der Tanz als Erziehungs- und Kommunikationsmittel eingesetzt, dann spielerisch erforscht und diszipliniert einstudiert und schließlich zur Kunstform perfektioniert. Neben dem klassischen Ballettunterricht wartet die Ballettschule Pirouette mit einem großen Angebot an wertvollen künstlerischen Aktivitäten wie Bühnenprojekten und Aufführungen auf.

Virginia Antonescu ist Mitglied des CID - International Dance Council - der UNESCO. Unter der Schirmherrschaft des CID, als „Vereinten Nationen des Tanzes" erhalten die Schüler und Studenten weltweit anerkannte Zertifikate.

Das komplette Kursprogramm von Ballett für alle Altersstufen über Modern Dance bis zur Harmonischen Ballett-Gymnastik 50+ gibt es online, weitere Informationen und Anmeldung unter 0171-1006008.