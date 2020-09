× Erweitern © Bremer Jugendkantorei Kinder- und Jugendkantorei, Chor Bremen, Ilka Hoppe Chorleiterin Ilka Hoppe

Singen ist Spaß haben und Musik erleben mit dem ganzen Körper: mit Armen und Beinen, Kopf und Bauch. Die Bremer Kinder- und Jugendkantorei erarbeitet Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten und führt sie auf: Märchenspiele und Kinderopern, klassische Kirchenmusik und moderne Revuen.

Unterstützt durch professionelle Musiker, eine Choreographin sowie eine Pädagogin, kann Chorleiterin Ilka Hoppe den Kindern eine verlässliche musikalische Bildung vermitteln, die Spaß macht.

Die Bremer Kinder- und Jugendkantorei ist mit über 120 Mitgliedern eine der größten Jugendkantoreien in Bremen. In über 80 Auftritten seit der Gründung überraschen die Kinder und Jugendlichen durch ihre Vielseitigkeit. Neue Musik, Musicals, geistliche Chormusik, Auslandsreisen und viel viel Musiktheater unter der Leitung von Ilka Hoppe ermöglichen den Kindern und Jugendlichen einen weiten Blick in die Welt der darstellenden Kunst.

Kinderkantorei: Mittwochs, 17.00-18.00 Uhr; Jugendchor: Mittwochs,18.30-20.00 Uhr.

Anmeldung gerne per E-Mail.