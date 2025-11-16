Kindereröffnung: Sympoiesis

× Erweitern © Städtische Galerie Delmenhorst Kindereröffnung im Haus Coburg

Wenn im Haus Coburg eine neue Ausstellung ansteht, darf die spezielle Kindereröffnung nicht fehlen: In Begleitung von Kunstvermittlerin Wiebke Rolfs erkunden Kinder ab 4 Jahren spielerisch die verwandelten Galerieräume. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Eindrücken und Klängen und gehen der Frage nach, wie die Kunst eigentlich in die Galerie kommt.

Dazu nehmen sie verschiedene Stoffstücke zur Hand: Viele Kunstwerke zeigen geheimnisvolle Gegenstände oder Menschen, die wie Spuren einer vergangenen Theateraufführung wirken. Indem die jungen Teilnehmer:innen intuitiv mit Stoffbahnen Kostüme entwickeln, werden sie zum Teil der Szenerie und kommen Stück für Stück ganz im Moment an.

Wie verändern sich deine Bewegungen und wie viele Lagen braucht es, damit die Ausstellungsräume sich erneut verwandeln?

Eintritt: kostenlos und ohne Anmeldung