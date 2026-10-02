× Erweitern © Haus Coburg Kinderführung, Kindereröffnung

Im Haus Coburg erkunden Kinder ab 4 Jahren zusammen mit Kunstvermittlerin Wiebke Rolfs spielerisch die Ausstellung.

Riecht es in Kiel wirklich nach Meer? Wie viele hundert Jahre alt ist das Museumsgebäude in Magdeburg? Was haben Wolfsburg und Delmenhorst neben Kunst und den Türmen im Wappen noch gemeinsam?

Zusammen mit Kunstvermittlerin Wiebke Rolfs kommen die Teilnehmenden diesen und weiteren Fragen auf die Spur und reisen von Raum zu Raum und von Ort zu Ort. Im Anschluss gibt es eine kleine winterliche Aufmerksamkeit.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung.