Das Frühjahr naht, also höchste Zeit, eure Drahtesel auf Vordermann zu bringen! Egal, ob die Bremsen runtergefahren sind, die Kette quietscht und rattert oder das Licht einen Wackelkontakt hat: In der ersten Kinderfahrradwerkstatt in diesem Jahr in der Waller Mitte wird alles wieder instand gesetzt.

Das Team repariert gemeinsam mit den Kindern ihre eigenen Räder, oder von Geschwistern, Mitbewohnis, Nachbar:innen oder Freund:innen.

Und wer sein eigenes Rad schon frühlingsfertig hat, kann auch einfach so vorbeikommen. Kaputte Räder, an denen mitgeschraubt werden kann, sind ausreichend vorrätig.

Kinder und Jugendliche, mit und ohne Eltern willkommen! Kostenlos und ohne Anmeldung!