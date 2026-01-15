× Erweitern © Canva Fasching Karneval

Bunte Kostüme, mitreißende Musik und jede Menge Spaß: Die Faschingsparty im Magic Park Verden ist das perfekte Event für kleine Närrinnen und Narren. An zwei Nachmittagen verwandelt sich das Restaurant „Hexenküche“ in eine fröhliche Faschingswelt, in der getanzt, gespielt und gelacht wird – ganz unabhängig vom Wetter.

Gemeinsam mit Moderator Ben Jayman erleben die Kinder ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderdisco, interaktiven Partyspielen und einer großen Kostüm-Modenschau, bei der alle verkleideten Gäste ihren Auftritt genießen können. Mutige dürfen sich durch den Gruseltunnel wagen, während bei den Ballonfiguren fantasievolle Kunstwerke entstehen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ein Kinder-Buffet ist im Ticketpreis enthalten, zusätzlich stehen Speisen und Getränke à la carte zur Auswahl.

Der Kinderfasching ist ein separates Event mit begrenzter Teilnehmerzahl und ausschließlich online buchbar. Da kein reguläres Parkticket benötigt wird, werden die Gäste am Haupteingang abgeholt.