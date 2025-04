Kinderfest am Kiekeberg

× Erweitern © Freiluftmuseum am Kiekeberg Kinderfest

Am Sonntag lädt das Museum zu einem großen Fest ein, bei dem die Jüngsten im Mittelpunkt stehen. Auf Familien wartet ein buntes Programm mit Erzähltheater, Märchenparcours, Bastelaktionen sowie spannende Vorführungen, die Handwerk, regionale Landwirtschaft und Geschichte spielerisch vermitteln. Auch die Stiftung stellt sich und ihre Arbeit vor.

So können Kinder von 11 bis 16 Uhr Getreide wie vor 200 Jahren dreschen oder erleben selbst, wie mühsam das Wäschewaschen mit dem Waschbrett ist. An anderen Stationen lernen Kinder die alte Sütterlin-Schrift kennen, die Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, oder basteln kleine Bilderbücher. Außerdem können historisch aussehende Kleider anprobiert werden. Um 14 Uhr führt der Museumsdirektor Familien durch das Quelle-Fertighaus der 1970er Jahre und zeigt, wie Kinderzimmer früher aussahen.

× Erweitern © Freiluftmuseum am Kiekeberg Bentheimer Schweine

Ein weiteres Highlight sind die zahlreichen tierischen Bewohner des Freiluftmuseums: Aus nächster Nähe können verschiedene Nutztierrassen, wie Bentheimer Landschweine und -schafe oder Hühner bestaunt werden und natürlich seid ihr um 15:30 Uhr auch bei den Fütterungen dabei.

Eintritt: Pay what you want (Zahl, was du möchtest).

Die Einnahmen kommen ausschließlich der Stiftung zugute und tragen somit zum Erhalt der historischen Gebäude, der Unterhaltung des Tierbestandes bei. Wer mehr über die Stiftungsarbeit wissen möchte, kann sich am Aktionstag an die Mitglieder des Stiftungsvorstandes wenden, die mit den Besucher:innen gerne ins Gespräch kommen möchten.